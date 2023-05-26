Когда начнется купальный сезон на черноморских курортах России

Температура воды на Черноморском побережье России уже к середине июне прогреется до 22 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, несмотря на то что сейчас в Крыму и на Кубани идут дожди, температура воды уже превысила отметку в плюс 15.

«По оценкам наших специалистов-океанологов, курортный сезон будет вполне комфортный», – цитирует синоптика «Интерфакс».

Ссылаясь на медиков, Вильфанд объяснил, что сезон можно назвать купальным, если температура воды превышает отметку плюс 22. В такой воде ребенок чувствует себя комфортно.