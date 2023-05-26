Российская туристка пожаловалась на качество отдыха в Дубае

Туристка из России Маргарита Николаева поделилась своим негативным опытом отдыха в ОАЭ. Как она сообщила порталу tonkosti.ru, Дубай является довольно дорогим городом, поэтому сочетание пляжного отдыха и экскурсий может быть пустой тратой денег, если бюджет ограничен.

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Девушка сообщила, что её отель Beach Walk 4 в реальности дотягивает только на две звезды. Россиянка осталась недовольна маленькими номерами, шумоизоляцией и плохих завтраках, которые подают обычно в трехзвездочных хостелах Европы.

Маргарита отметила, что пляж около отеля без зонтиков и шезлонгов, но, правда, можно занять полотенца на пляж. Местоположение подойдет больше для тех, кто намерен погулять по Дубаю и хочет развлечений, чем тем, кто расценивает пляжный комфорт как на первом месте.