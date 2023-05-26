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3 часа назад

Пересесть в бизнес-класс «Аэрофлота» за мили стало проще

TourDom

«Аэрофлот» возобновил услугу повышения класса обслуживания за мили на стойке регистрации. Об этом участники бонусной программы узнали из рассылки авиакомпании.

Пересесть в бизнес-класс «Аэрофлота» за мили стало проще
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Впрочем, судя по отзывам в соцсетях, на самом деле сервис подключили раньше: «Письма раскидали сегодня, а услуга работает уже недели две на все рейсы».

Перевозчик сообщает, что апгрейд можно оформить в аэропорту не позднее чем за полтора часа до вылета. Воспользоваться им могут пассажиры, купившие билет в экономклассе по тарифам групп «Максимум» и «Оптимум». При этом повышение класса не гарантировано – его предоставят только при наличии свободных мест в салоне.

Пассажиры отмечают, что подключение услуги пришлось долго ждать – почти полгода. «Аэрофлот» отменил ее из-за перехода на российскую систему онлайн-бронирования в конце 2022 года: она не поддерживала некоторые привычные сервисы. Повысить класс перелета за мили можно было лишь заранее, обратившись в офис продаж или контакт-центр.

Судя по информации на сайте перевозчика, повышение с эконома до бизнес-класса при перелете из Москвы в Анталью стоит 30 тыс. миль, при перелете в обе стороны – 60 тыс. Переход с комфорта до бизнеса обойдется в 15 и 30 тыс. миль соответственно.

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