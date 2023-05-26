Пересесть в бизнес-класс «Аэрофлота» за мили стало проще

«Аэрофлот» возобновил услугу повышения класса обслуживания за мили на стойке регистрации. Об этом участники бонусной программы узнали из рассылки авиакомпании.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Впрочем, судя по отзывам в соцсетях, на самом деле сервис подключили раньше: «Письма раскидали сегодня, а услуга работает уже недели две на все рейсы».

Перевозчик сообщает, что апгрейд можно оформить в аэропорту не позднее чем за полтора часа до вылета. Воспользоваться им могут пассажиры, купившие билет в экономклассе по тарифам групп «Максимум» и «Оптимум». При этом повышение класса не гарантировано – его предоставят только при наличии свободных мест в салоне.

Пассажиры отмечают, что подключение услуги пришлось долго ждать – почти полгода. «Аэрофлот» отменил ее из-за перехода на российскую систему онлайн-бронирования в конце 2022 года: она не поддерживала некоторые привычные сервисы. Повысить класс перелета за мили можно было лишь заранее, обратившись в офис продаж или контакт-центр.