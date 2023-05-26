Россияне сомневаются в привлекательности туризма в КНДР

Об этом стало известно из результатов опроса портала TourDom, где россияне ответили, готовы ли они посетить Северную Корею, если между странами запустят прямое авиасообщение.

28% из 1 300 опрошенных ответили положительно. 19% респондентов заявили, что должны ознакомиться с ценами и продумать маршрут, прежде чем ответить. Треть туристов не полетят в Северную Корею, 9% не знают, что там можно смотреть и чем заняться. И только лишь 1% посещали это государство.