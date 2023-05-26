Россияне сомневаются в привлекательности туризма в КНДР

Российские путешественники сомневаются, что Северная Корея привлекательна для отдыха.
Об этом стало известно из результатов опроса портала TourDom, где россияне ответили, готовы ли они посетить Северную Корею, если между странами запустят прямое авиасообщение.
28% из 1 300 опрошенных ответили положительно. 19% респондентов заявили, что должны ознакомиться с ценами и продумать маршрут, прежде чем ответить. Треть туристов не полетят в Северную Корею, 9% не знают, что там можно смотреть и чем заняться. И только лишь 1% посещали это государство.
Многие предпочитают посетить Южную Корею, так как там больше свободы в передвижениях и нет таких строгих правил.