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3 часа назад

Российские путешественники сомневаются в привлекательности туризма в КНДР

runews24.ru

Российские путешественники сомневаются, что Северная Корея привлекательна для отдыха.

Россияне сомневаются в привлекательности туризма в КНДР
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом стало известно из результатов опроса портала TourDom, где россияне ответили, готовы ли они посетить Северную Корею, если между странами запустят прямое авиасообщение.

28% из 1 300 опрошенных ответили положительно. 19% респондентов заявили, что должны ознакомиться с ценами и продумать маршрут, прежде чем ответить. Треть туристов не полетят в Северную Корею, 9% не знают, что там можно смотреть и чем заняться. И только лишь 1% посещали это государство.

Многие предпочитают посетить Южную Корею, так как там больше свободы в передвижениях и нет таких строгих правил.

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