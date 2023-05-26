Названы самые востребованные направления для летнего отдыха россиян

В течение летнего сезона-23 в приоритете у россиян будут пляжный туризм и курорты Краснодарского края, заявил независимый эксперт в сфере туризма Андрей Гаврилов. Ожидается рост спроса на внутренний туризм на 15% и увеличение стоимости путевок на 10-15%, сообщает «Общественная служба новостей».

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Также россияне бронируют отдых в Крыму, хотя это направление не слишком популярно. Наблюдается рост интереса к Алтайскому краю, Дагестану, Калининградской области, Карелии и Байкалу. Среди востребованных выездных направлений эксперт указал Турцию, Египет, ОАЭ и Китай.

Необычным, но набирающим популярность способом отдохнуть являются путешествия в автодоме. Но эта услуга не из дешевых – в сезон аренда такого транспортного средства обойдется в 25 тысяч рублей в сутки, сообщает «Общественная служба новостей». В России на данный момент насчитывается около 15-17 тысяч единиц самоходных автодомов и прицепов-караванов.