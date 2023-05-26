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Anex Tour анонсировали расширение туристической программы у побережья Эгейского моря

Вылететь туда можно будет уже в начале июня.

Anex Tour анонсировали расширение туристической программы
© Runews24.ru

Турецкий туроператор Anex Tour анонсировал туристам расширение программ для отдыха россиян. Так, речь идёт об отдыхе у побережья Эгейского моря. Отмечается, что в Турции это побережье отличается от Анталийского. Главная разница между ними заключается в климате. Начало сезона на Эгейском море начинается в июне.

Так, из Самары и Уфы есть прямые рейсы, которые смогут доставить пассажиров за 4 часа и 50 минут.

Цена тура начинается от 131 тысячи рублей на двоих за 10 ночей. Также пакет включает систему «все включено».

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