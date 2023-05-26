Названа страна, которая выдает россиянам больше всего шенгенских виз

Одна из стран Европейского союза выдает россиянам больше всего шенгенских виз, согласно данным турецких экспертов.

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Таким государством оказалась Испания. За 2022 года консульства страны в Москве и Санкт-Петербурге выдали путешественникам около 155 тыс. шенгенских виз. Лишь 5,2% запросов на получение въездного документа были отклонены, пишет издание Turizmgazetesi.