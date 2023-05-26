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Названа европейская страна, которая выдает россиянам больше всего шенгенских виз

Одна из стран Европейского союза выдает россиянам больше всего шенгенских виз, согласно данным турецких экспертов.

Названа страна, которая выдает россиянам больше всего шенгенских виз
© Слово и Дело

Таким государством оказалась Испания. За 2022 года консульства страны в Москве и Санкт-Петербурге выдали путешественникам около 155 тыс. шенгенских виз. Лишь 5,2% запросов на получение въездного документа были отклонены, пишет издание Turizmgazetesi.

Легкое оформление шенгена привело к увеличению продаж пакетных туров в Испанию. В среднем добраться до этой страны можно за 7-13 часов в зависимости от перевозчика. Однако наиболее популярные пересадки достигают 24 часов.

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