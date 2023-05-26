Названы три страны с самыми экологически чистыми пляжами

Страной с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами, удостоившейся международной награды «Голубой флаг», названа Испания. Об этом пишет Dunya со ссылкой на Независимый Фонд экологического образования (FEE).

© Lenta.ru

По данным издания, второе место по числу пляжей, соответствующих высоким стандартам качества и пригодных для безопасного купания, заняла Греция. Третья строчка в рейтинге традиционно отошла излюбленному курорту россиян — Турции.