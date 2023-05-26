Названы три страны с самыми экологически чистыми пляжами

Названы три страны с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами
Страной с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами, удостоившейся международной награды «Голубой флаг», названа Испания. Об этом пишет Dunya со ссылкой на Независимый Фонд экологического образования (FEE).
По данным издания, второе место по числу пляжей, соответствующих высоким стандартам качества и пригодных для безопасного купания, заняла Греция. Третья строчка в рейтинге традиционно отошла излюбленному курорту россиян — Турции.
В общей сложности престижную награду получил 551 пляж республики, 23 яхтенные марины, 41 туристический катер и 10 частных яхт. В пятерке лидеров также оказались Италия и Франция.