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Названы три страны с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами

Страной с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами, удостоившейся международной награды «Голубой флаг», названа Испания. Об этом пишет Dunya со ссылкой на Независимый Фонд экологического образования (FEE).

Названы три страны с самыми экологически чистыми пляжами
© Lenta.ru

По данным издания, второе место по числу пляжей, соответствующих высоким стандартам качества и пригодных для безопасного купания, заняла Греция. Третья строчка в рейтинге традиционно отошла излюбленному курорту россиян — Турции.

В общей сложности престижную награду получил 551 пляж республики, 23 яхтенные марины, 41 туристический катер и 10 частных яхт. В пятерке лидеров также оказались Италия и Франция.

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