Россияне поехали в Турцию и оказались в отеле без воды и с тараканами

Российские туристы поехали на отдых в турецкий четырехзвездочный отель Sun Fire Beach в Аланье и пожаловались на тараканов и полное отсутствие воды в номере. Об этом пишет портал TourDom.

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Жительница Санкт-Петербурга и ее двое детей, одному из которых три года, прибыли в Турцию 22 мая и сразу обратили внимание на то, что в гостинице нет воды.

«Сначала кормили обещаниями, что ее включат через час, и так весь день, даже туалет не смыть, — написала россиянка турагенту. — Не говоря о том, чтобы искупать ребенка».

Позже из разговора с другими постояльцами отдыхающая узнала, что горячей воды нет уже неделю. Однако проблемы с водоснабжением и насекомыми — не единственные недостатки гостиницы. По словам девушки, в отеле также оказалось плохое питание.

«Мы едим мало, нам хватает, — пояснила она. — Но на "четыре звезды" отель не тянет, даже по меркам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С таким же успехом мы бы могли отдыхать в Краснодаре с деревянным туалетом на улице».