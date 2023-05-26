Турфирмы заявили, что взрывного спроса на путевки в Грузию нет

Первая неделя после возобновления прямого авиасообщения между Россией и этой республикой не принесла резкого увеличения числа бронирования туров. Причины — высокая стоимость билетов из-за небольшого объёма авиаперевозок и опасение столкнуться с недружелюбным отношением. Об этом со ссылкой на участников туристического рынка пишет РБК.

© Unsplash

Представитель туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская рассказала изданию, что туры с перелётами на прямых рейсах россияне бронируют не очень активно. «Спросом, скорее, пользуются путёвки с более дешёвым перелётом на стыковочных рейсах, например, с пересадкой в Минске или Ереване, а также подбор «наземного обслуживания» — проживания и экскурсий», — отметила Филатовская.

Она добавила, что ещё одной причиной отсутствия «бума» бронирования в Грузию стало то, что первый российский рейс некоторые группы оппозиционеров встретили в аэропорту в Тбилиси не очень дружелюбно.