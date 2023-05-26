Стало известно, сколько стоит слетать в Грузию в 2023 году

Корреспондент издания «Российская Газета» проинформировал о возможных вариантах перелета в Грузию в 2023 году и назвал стоимость таких путешествий.

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По словам журналиста, первый перелет состоится 26 мая. Его стоимость варьируется в пределах от 22 до 77 тысяч рублей. Можно сэкономить. Цена билета составит 18 тысяч, если лететь в Грузию с двумя пересадками и находиться в пути 49 часов.

Важно обратить внимание на обменники. Самый выгодный в Грузии за 1000 российских рублей может предложить 30 лари. Положить на карту деньги можно только в автомате, но нужно пользоваться монетами, так как он сдачи не выдает. Заказать такси до центра Тбилиси из аэропорта можно за 20-30 лари.

Обратная дорога составит примерно 22 лари за путь продолжительностью 30 минут. Нормальная гостиница по цене достигает до 4000 тысяч рублей в сутки (до 150 лари). Пообедать в грузинском кафе можно за 20-25 лари.