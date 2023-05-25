$79.98+0.0285.88-0.32

Столкнувшимся с агрессией за рубежом российским туристам дали важные советы

Российским туристам в случае конфликта на национальной почве во время отдыха за рубежом следует обратиться за помощью в полицию или консульство. Важные советы столкнувшимся с агрессией за границей россиянам в беседе с «Известиями» дал юрист Алексей Гавришев.

Столкнувшимся с агрессией за рубежом россиянам дали важные советы
© Lenta.ru

Эксперт подчеркнул, что обычно в гостиницах должен находиться кто-то из сотрудников туроператоров или гид, к которым тоже можно обратиться за помощью.

Кроме того, Гавришев отметил, что в конфликтных ситуациях соотечественникам на отдыхе рекомендуется обращаться к местным правоохранителям, однако беседе с ними может помешать языковой барьер. Поэтому, чтобы избежать недопонимания, лучше заранее обзавестись переводчиком.

«Лучше, если будут свидетели или какие-либо фото- и видеодоказательства, поскольку может произойти так, что местная полиция не захочет разбираться, кто виноват и в чем причина», — пояснил он.

При этом если туристы понимают, что полицейские неохотно занимаются разбирательством, то тогда следует обратиться за помощью в консульство, считает юрист.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий