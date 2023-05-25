Столкнувшимся с агрессией за рубежом россиянам дали важные советы

Российским туристам в случае конфликта на национальной почве во время отдыха за рубежом следует обратиться за помощью в полицию или консульство. Важные советы столкнувшимся с агрессией за границей россиянам в беседе с «Известиями» дал юрист Алексей Гавришев.

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Эксперт подчеркнул, что обычно в гостиницах должен находиться кто-то из сотрудников туроператоров или гид, к которым тоже можно обратиться за помощью.

Кроме того, Гавришев отметил, что в конфликтных ситуациях соотечественникам на отдыхе рекомендуется обращаться к местным правоохранителям, однако беседе с ними может помешать языковой барьер. Поэтому, чтобы избежать недопонимания, лучше заранее обзавестись переводчиком.

«Лучше, если будут свидетели или какие-либо фото- и видеодоказательства, поскольку может произойти так, что местная полиция не захочет разбираться, кто виноват и в чем причина», — пояснил он.