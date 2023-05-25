Слетать в Париж через Грузию будет в два раза дороже, чем через Армению

Редакция TourDom.ru решила сравнить цены на рейсы из Москвы в Европу через Тбилиси и Ереван. Сегодня основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил о планах продавать билеты из столицы России в пять стран ЕС с пересадкой в Грузии. В итоге выяснилось, что с остановкой в Армении получится примерно в 2 раза дешевле. Цены везде указаны на двоих.

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Например, на своем сайте грузинский нацперевозчик предлагает туристам слетать в Париж за 3169 долларов (по курсу ЦБ РФ – 253 456 руб.) с вылетами 25 и 30 июня на Boeing 737. Багаж 23 кг включен в стоимость. Стыковки составят 1 час и почти 5 часов соответственно. Примерно в те же даты (25 июня и 1 июля) у авиакомпании FlyOne Armenia остались билеты от 142 тыс. руб. Пересадки короткие – 1 час. За багаж надо доплатить 18 940 руб.

Долететь в Вену через Тбилиси с датами 25 июня и 2 июля – 2823 доллара (225 847 руб.), через Ереван 25 июня и 3 июля – от 97 286 тыс. руб. Но в Армении придется заново сдавать багаж и зарегистрироваться: рейсы выполняют разные авиакомпании (FlyOne и Wizz Air туда, Wizz Air и Utair – обратно). Пересадка 6 часов 10 минут.