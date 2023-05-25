Турция заняла третье место по числу пляжей с Голубым флагом

Независимый Фонд экологического образования FEE обнародовал свежий список пляжей, получивших в этом году престижную награду «Голубой флаг». Традиционно Турция заняла третье место по количеству экологически чистых и комфортных мест для купания и загорания. В общей сложности, как сообщили в турецком представительстве FEE, награжден 551 пляж, а также 23 яхтенные марины, 41 туристический катер и 10 частных яхт. В рейтинге этого года Турция пропустила вперед Испанию, где Голубой флаг поднимут над 629 пляжами, серебро – у Греции (617). Также в пятерке лидеров – Италия и Франция.

«Объявленные награды повлияют на предпочтения туристов, – не сомневается президент Турецкого фонда экологического образования Абдулкадир Атес. – Ведь в местах, отмеченных Голубым флагом, проведен строжайший контроль воды, получили высокую оценку чистота пляжа, условия безопасности и гигиены, качество оборудования и так далее. Все это дает важные гарантии для международного туристического сообщества».

Среди регионов Турции наибольшее число наград предсказуемо получила Анталья (231 пляж). В тройке лидеров также Мугла на стыке Эгейского и Средиземного морей (110) и Измир (63). Если взглянуть на карту, легко заметить, что южное побережье Турции чуть ли не на всем протяжении увенчано Голубыми флагами. И практически каждый люксовый отель, в том числе из тех, что пользуются популярностью у российских туристов, получил свою награду. Например, Amara Premier Palace в Кемере, Rixos Park Belek в Белеке, Trendy Lara в Аксу, Side Star Elegance в Сиде. Не остался без награды в этом году и знаменитый пляж Клеопатры в Аланье, куда, по преданию, привезли белоснежный песок из долины Нила.