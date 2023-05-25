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"Россия" запустит самолеты на Кубу с 1 июля

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро. Рейсы начнут выполняться уже с первого июля. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Известно, что рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

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Самолеты будут летать дважды в неделю — по четвергам и субботам, а с пятого сентября будут добавлены рейсы по вторникам.

Ранее "Рамблер" писал, на что жалуются туристы на Кубе.

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