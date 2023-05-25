Туристу пришлось дважды оплатить сбор в визовом центре Франции

В редакцию TourDom.ru обратились турагенты, рассказавшие о проблемах своих туристов при оформлении французского шенгена. Недавно визовый центр этой страны обновил систему онлайн-записи, добавив в нее оплату сервисного сбора. Увы, не всегда все проходит гладко: «Отлично списываются только деньги. А вот подтверждение о записи появляется в личном кабинете через несколько дней. В итоге люди просто делают скриншоты, распечатывают их и идут с этим подтверждением в визовый центр. Но у нашего клиента, который пришел с такой распечаткой, уже при подаче документов второй раз взяли сервисный сбор. Первый тоже списался, но в ВЦ его не увидели Сейчас турист пытается вернуть свои деньги».