Туристу пришлось дважды оплатить сбор в визовом центре Франции

Из-за сбоя в визовом центре Франции туристу пришлось дважды оплатить сбор
В редакцию TourDom.ru обратились турагенты, рассказавшие о проблемах своих туристов при оформлении французского шенгена. Недавно визовый центр этой страны обновил систему онлайн-записи, добавив в нее оплату сервисного сбора. Увы, не всегда все проходит гладко: «Отлично списываются только деньги. А вот подтверждение о записи появляется в личном кабинете через несколько дней. В итоге люди просто делают скриншоты, распечатывают их и идут с этим подтверждением в визовый центр. Но у нашего клиента, который пришел с такой распечаткой, уже при подаче документов второй раз взяли сервисный сбор. Первый тоже списался, но в ВЦ его не увидели Сейчас турист пытается вернуть свои деньги».
Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтверждают, что eу них были сложности в работе с порталом: «На этом сайте и ранее наблюдались похожие проблемы с получением подтверждений на почту, еще до нововведения». Видимо, именно поэтому в ближайшие 5 дней заполнение анкет на сайте визового центра работать не будет. Туристов, планирующих посетить визовый центр с 26 по 30 мая, предупредили о профилактических работах и попросили ввести данные заблаговременно.
Судя по комментариям в обсуждении, использование нынешней системы визового центра все-таки является неким гаданием на кофейной гуще. Некоторым заявителям везет, и система сразу выдает подтверждение о записи, и они не испытывают в дальнейшем никаких проблем. Редакция направила запрос в визовый центр, предложив высказать свою точку зрения.
Ранее TourDom.ru писал, что туристам стало проще находить свободные слоты для записи в визовый центр Франции после введения новой системы. Теперь посредники бронируют меньше мест для дальнейшей перепродажи.