5 причин посетить Чолпон-Ату

Весна – время активных путешествий по Чолпон-Ате и ее окрестностям. Горные склоны покрыты зеленью, но еще нет палящего солнца. Так что можно долго гулять, осматривая достопримечательности. Есть минимум пять причин, ради которых стоит приехать в Чолпон-Ату.

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Первая причина: посетить Рух-Ордо

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Чолпон-Ата находится около одного из красивейших горных водоемов мира – озера Иссык-Куль. На его берегу построен Культурный центр Рух-Ордо, который буквально объединяет мировые религии. Посетить этот комплекс – первая причина приехать в Чолпон-Ату.

Философия комплекса – показать посетителям, что бог един. Для этого установлены пять храмовых сооружений, представляющих буддизм, иудаизм, католицизм, православие, ислам. У всех строений есть общая черта – черная дыра на дне потолка. Есть поверье, что, если встать под ней и поднять руки вверх, то вся негативная энергия уйдет в эту дыру.

В часовнях хранятся священные книги, религиозные символы, соответствующие каждому вероисповеданию. Например, можно увидеть самого Будду – его изображение с закрытыми глазами в состоянии нирваны. С левой и правой стороны расположены картинки самого Будды, большая часть из них – изображения природы. Это говорит о том, что в буддизме нужно жить в гармонии с природой.

Ближе к озеру находятся десять музеев. Туристов особенно привлекает «Беседка Саякбая Каралаева», посвященная великому кыргызскому сказителю эпоса «Манас». Рядом стоит музей «Сокровище знаний», сделанный в виде юрты. Также здесь стоит дом писателя Чынгыза Айтматова и музей быта кыргызов, где можно увидеть портреты древних правителей Кыргызстана. Обойти музей можно без гида, у каждого экспоната есть табличка с QR-кодом. Пройдя по ссылке на сайт центра, можно на трех языках послушать информацию о значении скульптуры.

На побережье озера можно насладиться воздухом, покормить уток, а также загадать желание на круглом пирсе. Есть поверье: если пойти по часовой стрелке, то станешь мудрее, а если в обратную сторону – моложе.

Вторая причина: увидеть кок-бору на ипподроме

Еще одна причина посетить Чолпон-Ату – увидеть главный ипподром Кыргызстана, построенный в 2016 году на берегу Иссык-Куля. Площадь ипподрома – 25 гектаров, а вместимость – 10 тысяч человек. Здесь дважды проходили Всемирные игры кочевников, а также ежегодного проходят крупные международные чемпионаты и национальные состязания.

Это место идеально не только для скачек, но и для тренировок команд по кок-бору – древней игре тюркских народов. Она давно перешла в разряд спортивных, ежегодно проводятся состязания по этой игре.

Между трибунами ипподрома есть административное здание, в котором расположен президентский балкон. По бокам административного здания установлены не просто железные колонны, – по задумке авторов проекта, это 40 воинов кыргызского богатыря Манаса. Они стоят с щитами и верно защищают кыргызский народ от врага.

Третья причина: пройти по горным ущельям

Еще одна причина посетить Чолпон-Ату – полюбоваться горными пейзажами. В часе езды от города есть несколько ущелий. Одно из самых популярных среди туристов – Григорьевское. К нему можно доехать на маршрутке от автостанции.

Ущелье находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря в районе хребта Кюнгей-Ала-Тоо. Протяженность долины – 35 км. Посреди долины течет буйная горная река, которая впадает в Иссык-Куль.

Григорьевское ущелье можно посетить в любое время года. Тут огромное количество хвойных, а в горах круглый год лежит снег. Но самое главное – здесь не ловит мобильная сеть, и можно на время отвлечься и отстраниться от шумного города. Здесь проложен пеший маршрут средней категории сложности, один из самых красивых в республике.

Весной в долине встречаются стада баранов и диких лошадей. Именно такие просторы с величественными горами описывал в своих произведениях Чынгыз Айтматов. По тропам можно выйти к высокогорным озерам. Правда, поход займет пару суток с ночевкой в палатках.

В конце маршрута туристов встречают беркутчи – охотники с ловчими птицами. Они рассказывают о древних традициях кыргызов, о том, как приручить пернатого хищника, и о том, как сильные беркуты охотятся не только на мышей, но и на крупных шакалов в горах.

Четвертая причина: разглядеть в петроглифе следы Шелкового Пути

На побережье Иссык-Куля, в северной части Чолпон-Аты находится уникальный музей петроглифов. Это самый доступный музей наскальных рисунков во всем мире. Приехать сюда можно из аэропорта «Тамчы», откуда до музея ходят автобусы. Увидеть искусство древнего человека – четвертая причина посетить город.

Сотни изображений на камнях были высечены примерно во II веке до нашей эры. На рисунках можно увидеть животных, которые обитают в горах Иссык-Кульской области до сих пор. Например, это горные козлы, которых местные жители считают священными животными. На камнях можно увидеть изображения и оленей, и верблюдов с погонщиками и всадниками. Последнее – подтверждение тому, что здесь пролегал один из маршрутов Великого Шелкового пути.

Огромные камни, на которых хранятся петроглифы, возможно, были принесены с гор селевыми потоками еще 30 тысяч лет назад. С годами на них образовались черные патины или, как говорят специалисты, «каменный загар». На них древние люди выбивали рисунки в разные тысячелетия, в рисунках саков, андроновских племен и тюрков прослеживается отражение эпох. Художники умело использовали неровности камня, в итоге рисунки получились объемными.

Этот музей еще называют местом силы. Сюда приезжают представители древней религии шаманизм и нередко проводят свои обряды прямо на территории музея. Кроме того, сюда приезжают знаменитые спортсмены перед крупными чемпионатами и проводят тренировки, чтобы зарядиться.

Пятая причина: насладиться горной форелью

Иссык-Кульская форель знаменита не только в Кыргызстане, но далеко за пределами страны. Форель разводят в водоемах в предгорной местности. Вода в бассейны приходит из горных рек, которые берут начало на ледниках. Поэтому рыба очень вкусная. Попробовать местную рыбу – пятая причина посетить Чолпон-Ату.

Чтобы рыба получилась вкусной, нужно минимальное количество овощей и специй: только перец и репчатый лук. Пара минут на огне – и блюдо готово.

Сюда стоит приехать и ради видов озера в окружении Тянь-Шанских гор. Причем, завораживающий пейзаж открывается буквально на каждой возвышенности.