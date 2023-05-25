Россияне интересуются морскими поездками и пляжным туризмом

Сегодня российские туристы получают совершенно новое качество и сервис, путешествуя по стране. Об этом рассказал Алексей Волков, президент общенационального союза индустрии гостеприимства.

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Они приезжают в Архыз, на Домбай, Эльбрус и с каждым разом получают новые эмоции. И возвращаются туда вновь. На Кавказе, например, прирост путешественников — минимум от 20 до 35 процентов каждый год.

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Но в этом году мы видим перераспределение потока. Большинство людей интересуются морскими поездками и пляжным туризмом. Лидеры этого направления — Каспий, Калининградская область и, конечно же, Краснодарский край.

Отдельно отмечу, что в Крыму, куда по поручению президента направлена государственная поддержка, с 1 июня для путешественников вновь открываются пятизвездочные отели и различные санатории. Курорт фактически имеет возможность разместить каждого гостя и любое количество людей.

Доступность этого всего 1800– 2500 рублей с питанием, полным пансионом и лечением. Раньше Крым считался царским местом отдыха. Сегодня же можно туда добраться и автобусом, и на поезде. Поэтому Крым, несмотря на все сложности, открывает новые пляжные территории и не останавливается над своим развитием.

Около 15 процентов российских отелей смогут соответствовать стандарту «все включено» и «ультра все включено», который вступает в силу 30 июня. Например, в Краснодарском крае около 50 таких объектов. Конечно, российские отельеры готовы привести свою работу к этому стандарту.

Но это серьезные издержки, для этого нужно создать особые условия внутри отеля. Как способ привлечения дополнительных туристов, я думаю, этот стандарт будет развиваться в Крыму, Дагестане, на других курортах.

Впрочем, тем, кто хочет там отдохнуть, стоит поторопиться. По нашим последним подсчетам, отели в Сочи на летний сезон 2023 года загружены на 80–85 процентов, в Анапе — до 90 процентов, а в Геленджике — на 70–75 процентов.