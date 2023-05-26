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Стюардесса поставила точку в споре о подлокотниках в самолете

Американская стюардесса заявила, что пассажир на среднем кресле в самолете всегда должен получать подлокотники. Точку в этом споре она поставила в материале для The New York Times.

Стюардесса поставила точку в споре о подлокотниках в самолете
© Lenta.ru

«Это утешительный приз за то, что человек зажат между двумя другими пассажирами и ему не на что опереться. Дело закрыто», — заключила Кристи Кербель (Kristie Koerbel).

Бортпроводница также объяснила, как правильно откидывать спинку кресла во время полета. По ее словам, стоит обернуться и вежливо спросить, не помешает ли это попутчику сзади.

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