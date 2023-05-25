Почему невозможно запустить скоростные поезда из Краснодара в Крым
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов назвал проблемы, из-за которых не получается запустить поезда на полуостров из Краснодара: железнодорожные пути не готовы.
«Основная техническая проблема – отсутствие электрификации железнодорожных путей от Тамани через Керчь до Джанкоя. Да, у транспортников есть скоростные составы, способные работать и на дизеле, и от токоприемника, но их не так много», – заявили депутат.
Также проблемой стало «бутылочное горлышко» на отрезке Джанкой – Владиславовка. Оно мешает запустить поезда типа «Ласточка».
На сегодняшний день добраться из Краснодарского края в Крым можно на обычных поездах либо на автобусе.