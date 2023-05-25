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Туристы не уверены в привлекательности отдыха в Северной Корее

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА «Новости» рассказал, что Пхеньян может наладить прямое авиасообщение с несколькими городами России. Такая возможность «в принципиальном плане уже давно согласована».

Туристы не уверены в привлекательности отдыха в Северной Корее
© Tourdom.ru

Но все зависит от того, сложится ли достаточный пассажиропоток между странами. На это может повлиять развитие туризма.

Возобновить рейс Владивосток – Пхеньян смогут только после открытия границ. Пока они закрыты из-за ковидных ограничений, действующих в Северной Корее.

Редакция решила выяснить, интересна ли КНДР как направление для отдыха в перспективе. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» приняли участие 1300 человек, 28% из которых выразили желание поехать в эту страну. Еще 19% посмотрели бы на цены и логистику и потом приняли решение. Треть не собираются туда лететь, 9% не знают, что там смотреть. И только 1% уже побывали в Северной Корее.

Подписчики приводят аргументы в комментариях. Кому-то интересно посмотреть на закрытую страну, ее традиции и обычаи, но многие предпочитают отправиться в Южную Корею.

Туристов отпугивают отсутствие свободы передвижения в КНДР, неоднозначная репутация страны и строгие правила, которые надо соблюдать.

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