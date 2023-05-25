Туристы не уверены в привлекательности отдыха в Северной Корее
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА «Новости» рассказал, что Пхеньян может наладить прямое авиасообщение с несколькими городами России. Такая возможность «в принципиальном плане уже давно согласована».
Но все зависит от того, сложится ли достаточный пассажиропоток между странами. На это может повлиять развитие туризма.
Возобновить рейс Владивосток – Пхеньян смогут только после открытия границ. Пока они закрыты из-за ковидных ограничений, действующих в Северной Корее.
Редакция решила выяснить, интересна ли КНДР как направление для отдыха в перспективе. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» приняли участие 1300 человек, 28% из которых выразили желание поехать в эту страну. Еще 19% посмотрели бы на цены и логистику и потом приняли решение. Треть не собираются туда лететь, 9% не знают, что там смотреть. И только 1% уже побывали в Северной Корее.
Подписчики приводят аргументы в комментариях. Кому-то интересно посмотреть на закрытую страну, ее традиции и обычаи, но многие предпочитают отправиться в Южную Корею.
Туристов отпугивают отсутствие свободы передвижения в КНДР, неоднозначная репутация страны и строгие правила, которые надо соблюдать.