4 нюанса, которые моментально выдают в вас туриста
Быть туристом отнюдь не стыдно. Однако именно туристы являются главной целью карманников и других злоумышленников.
И неспроста: путешественники часто носят с собой наличные деньги, теряются в городе и не могут позвать на помощь из-за незнания языка.
Подробнее о том, какие признаки безошибочно выдают в вас туриста – в материале "Рамблера".
Большой рюкзак
Чаще всего нет необходимости носить с собой весь день внушительный рюкзак. Лучше отдайте предпочтение небольшой сумке, в которую поместятся кошелек, банковские карты и средства гигиены.
Слишком много фото
Туристы, как правило, фотографируют все подряд – и это моментально бросается в глаза. Чтобы запечатлеть воспоминания достаточно нескольких кадров, сотню делать необязательно.
Рестораны с очередями
98% людей в этой очереди обязательно окажутся туристами. Вполне возможно, что ресторан, куда стоит толпа, посредственный, но о нем однажды написали в популярном путеводителе.
Дресс-код
В некоторых странах туристов легко распознать по их одежде. Порой в очереди в храмы стоят девушки в шортах или топах без рукавов. Неправильная форма одежды как нельзя лучше выделяет туристов из толпы.