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4 нюанса, которые моментально выдают в вас туриста

Быть туристом отнюдь не стыдно. Однако именно туристы являются главной целью карманников и других злоумышленников.

4 нюанса, которые моментально выдают в вас туриста
© Unsplash

И неспроста: путешественники часто носят с собой наличные деньги, теряются в городе и не могут позвать на помощь из-за незнания языка.

Подробнее о том, какие признаки безошибочно выдают в вас туриста – в материале "Рамблера".

Большой рюкзак

Чаще всего нет необходимости носить с собой весь день внушительный рюкзак. Лучше отдайте предпочтение небольшой сумке, в которую поместятся кошелек, банковские карты и средства гигиены.

Слишком много фото

Туристы, как правило, фотографируют все подряд – и это моментально бросается в глаза. Чтобы запечатлеть воспоминания достаточно нескольких кадров, сотню делать необязательно.

Рестораны с очередями

98% людей в этой очереди обязательно окажутся туристами. Вполне возможно, что ресторан, куда стоит толпа, посредственный, но о нем однажды написали в популярном путеводителе.

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Дресс-код

В некоторых странах туристов легко распознать по их одежде. Порой в очереди в храмы стоят девушки в шортах или топах без рукавов. Неправильная форма одежды как нельзя лучше выделяет туристов из толпы.

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