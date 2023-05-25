Первые россияне едут в Грузию и в Европу через Кутаиси

После возобновления прямого авиасообщения грузинские аэропорты будут удобным пересадочным хабом для поездок в третьи страны. Подробности рассказывает РИА Новости.

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Первый за 4 года самолет с 86 пассажирами вылетел из Москвы в Тбилиси 19 мая. Людей угощали шампанским и дарили сувениры.

Сейчас можно добираться до страны прямыми рейсами за 3,5 часа без пересадок. В аэропорту представители оппозиции встретили прилетевших недружелюбно, но все прошло без инцидентов.

Стоимость билета в оба конца — от 55 тысяч рублей. Российские перевозчики подали заявки на авиаполеты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Прямых рейсов в Батуми еще нет.

В третьи страны тоже можно будет ездить через Грузию. Из Кутаиси больше 30 международных авиарейсов. За 21-50 евро можно купить билет в ОАЭ, на Кипр, в Австрию, Грецию, ФРГ, Эстонию и др.

У Грузии огромный туристический потенциал - и он круглогодичный.