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СМИ: поляки устроили «войну» с российскими туристами на курортах Турции

Поляки устроили «войну» с туристами из России и Украины на курортах Турции, сообщает Myśl Polska.

Поляки устроили «войну» с россиянами на курортах Турции
© nsn.fm

Они возмущены их присутствием. Польские граждане отказывались играть с русскими туристами в волейбол на пляжах и устраивали «атаки» в барах. Поляков также возмущал тот факт, что украинцы, в то время, когда идет конфликт, владеют квартирами на местных курортах или отдыхают в отелях.

Издание посоветовало полякам наслаждаться отдыхом и отказаться от обсуждения глобальных проблем на курортах.

Ранее в Турции заявили о намерении выслать из страны всех беженцев.

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