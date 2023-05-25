В Карелии запустили социальные рейсы на Кижи

Социальные рейсы из Петрозаводска в островную деревню Сенная Губа и на остров Кижи со стоимостью билетов в два раза ниже обычной цены запустили в Карелии. Первый метеор прошел по маршруту в среду вечером, рейсы субсидируются из регионального бюджета, сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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"Такие социальные рейсы очень востребованы у жителей и дачников деревень Заонежья и так называемой Кижской волости. Цены на билеты значительно ниже, чем на коммерческих рейсах. На субсидирование водных перевозок по данному направлению мы предусмотрели в бюджете Карелии 18 млн рублей", - пояснил спикер парламента.

Контракт на перевозки Минтранс Карелии заключил с предприятием "Модуль-п плюс". Стоимость проезда на социальном рейсе в одну сторону до деревни Сенная Губа составит 1 004 рубля, а до острова Кижи - 1 111 рублей. Приобрести билеты могут все желающие. При этом проезд на регулярных рейсах обходится дороже почти в два раза. Например, для взрослого стоимость поездки на остров Кижи и обратно может составить около 4 тыс. рублей.

Скоростной теплоход "Метеор" вместимостью 114 человек будет выполнять рейсы по средам, пятницам и воскресеньям до 8 октября. В летний период отправление из столицы Карелии запланировано в 18:00, а возвращение - в 21:20.