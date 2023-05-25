Анапа планирует получить статус курорта федерального значения

Анапе могут присвоить статус курорта федерального значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

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Отмечается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании общественной палаты города. Согласно информации, в заседании приняли участие заслуженные работники различных отраслей курорта, ветераны, инициативные руководители общественных организаций. Они вместе с председателем Леонидом Красноруцким и вице-мэром Анапы Вячеславов Вовком обсудили вопрос о принятии положения о курорте федерального значения.

Сообщается, что письмо с просьбой о содействии в принятии стратегически важного документа в ближайшее время будет направлено в Общественную палату Российской Федерации.