Анапа планирует получить статус курорта федерального значения
Анапе могут присвоить статус курорта федерального значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Отмечается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании общественной палаты города. Согласно информации, в заседании приняли участие заслуженные работники различных отраслей курорта, ветераны, инициативные руководители общественных организаций. Они вместе с председателем Леонидом Красноруцким и вице-мэром Анапы Вячеславов Вовком обсудили вопрос о принятии положения о курорте федерального значения.
Сообщается, что письмо с просьбой о содействии в принятии стратегически важного документа в ближайшее время будет направлено в Общественную палату Российской Федерации.
По словам Красноруцкого, присвоение данного статуса позволит получить возможность развития формата традиционных курортов с приоритетом для детского и семейного отдыха.