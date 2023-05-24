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1 час назад

Дата введения туристического сбора в Таиланде до сих пор не определена

TourDom

Сроки введения туристического сбора в Таиланде все еще не определены. После принятия решения кабмина о взимании с прилетающих иностранцев 300 бат информация о программе до сих пор не опубликована в Королевском правительственном вестнике. Это значит, что пока неизвестно, когда конкретно с гостей начнут брать дополнительный налог.

Дата введения туристического сбора в Таиланде до сих пор не определена
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Ранее власти планировали внедрить новые правила в сентябре. В стране несколько лет не решались на подобный шаг, однако в этом году после выборов состав парламента изменился. Как сообщают тайские СМИ со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, Кабинет министров вряд ли приступит к рассмотрению вопроса раньше середины августа. В таком случае вероятность запуска программы именно в начале осени минимальна.

В свою очередь, Ассоциация отелей королевства выступает за перенос запуска программы на следующий год. К тому времени страна окончательно оправится от последствий пандемии и восстановит туристический сектор.

Между тем до конца не определены способы оплаты налога туристами и даже цели, на которые пойдут полученные средства. Изначально подразумевалось, что сбор будет включен в стоимость авиабилета, однако перевозчики заявили, что такой метод непрактичен. Затем предлагалось установить в аэропортах и на границе специальные киоски, куда смогли бы обратиться прибывающие гости. Но и от этой идеи пришлось отказаться: велика вероятность возникновения больших очередей в пунктах прибытия в Таиланд. Так или иначе, но точку в вопросе должно принять именно правительство, без его решения любые инициативы ведомств не будут иметь законной юридической силы.

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