Дата введения туристического сбора в Таиланде до сих пор не определена

Сроки введения туристического сбора в Таиланде все еще не определены. После принятия решения кабмина о взимании с прилетающих иностранцев 300 бат информация о программе до сих пор не опубликована в Королевском правительственном вестнике. Это значит, что пока неизвестно, когда конкретно с гостей начнут брать дополнительный налог.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Ранее власти планировали внедрить новые правила в сентябре. В стране несколько лет не решались на подобный шаг, однако в этом году после выборов состав парламента изменился. Как сообщают тайские СМИ со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, Кабинет министров вряд ли приступит к рассмотрению вопроса раньше середины августа. В таком случае вероятность запуска программы именно в начале осени минимальна.

В свою очередь, Ассоциация отелей королевства выступает за перенос запуска программы на следующий год. К тому времени страна окончательно оправится от последствий пандемии и восстановит туристический сектор.