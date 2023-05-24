Туристам назвали легкий способ заполучить роскошный номер в отеле без доплат

«Старайтесь, чтобы оно было максимально честным и настоящим. Персонал будет часто получать такие запросы и сразу различит фальшь. Думаю, ключ в том, чтобы проявить вежливость и ни в коем случае не показаться требовательным», — заключила Дикенсон.