Желающим сэкономить на турах в Египет предложат отдых в отелях из списка

Туроператор Anex сообщил о начале летней полетной программы в Египет из 12 городов России. Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы и Челябинска смогут выбирать между рейсами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сочинцам и жителям Минвод компания предложит туры с прямым перелетом в Шарм-эль-Шейх, а в Новосибирске – в Хургаду.

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Ранее турагенты обращали внимание, что отдых в Египте летом рассматривается туристами как одна из альтернатив турецкому направлению. Зачастую курорты Красного моря выбирают те, кто хочет сэкономить. В связи с этим туроператор одновременно обновил свою акцию «Отели недели».

Как сообщается в пресс-релизе, ее суть в том, что каждую неделю Anex объявляет список гостиниц, которые предоставляют специальные цены на размещение. В Anex привели примеры. До 28 мая в список включены пять отелей Шарм-эль-Шейха из сети Domina Coral Bay, два Parrotel 4* и 5*, Magic World Sharm Club, Naama Bay Hotel и другие популярные объекты на этом курорте.

Если говорить о Хургаде, то до 28 мая специальные условия действуют на Imperial Shams Abu Soma Resort 5*, Kempinski Hotel Soma Bay 5*, а также эксклюзив туроператора, Lotus Bay Beach Resort 4*, Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort Neverland Hurghada 4* и еще ряд гостиниц.

«В поиске туров они маркируются соответствующим фильтром.

Например, стартовая цена туров в Хургаду начинается от 99 тыс. руб. при размещении в Amc Royal Hotel & Spa 5*, а отдых в Шарм-эль-Шейхе (Parrotel Aqua Park Resort 4*) можно забронировать от 112 тыс.», – добавил представитель туроператора.