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Пассажиры чуть не вывалились из летящего самолета в Южной Корее

Аварийная дверь распахнулась перед посадкой самолета в южнокорейском аэропорту Тэгу. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Пассажиры чуть не вывалились из летящего самолета в Южной Корее
© Вечерняя Москва

Известно, что лайнер следовал из аэропорта Чеджу. При посадке у самолета открылась дверь аварийного выхода. Пилотам удалось посадить воздушное судно без дополнительных проблем. В результате произошедшего пострадали девять человек, у них появились серьезные проблемы с дыханием.

По предварительным данным, один из пассажиров самолета дернул рычаг двери, стюардессы не успели ему помешать. Полиция уже задержала хулигана, пишет Yonhap.

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