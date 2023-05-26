Пассажиры чуть не вывалились из летящего самолета в Южной Корее
Аварийная дверь распахнулась перед посадкой самолета в южнокорейском аэропорту Тэгу. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Известно, что лайнер следовал из аэропорта Чеджу. При посадке у самолета открылась дверь аварийного выхода. Пилотам удалось посадить воздушное судно без дополнительных проблем. В результате произошедшего пострадали девять человек, у них появились серьезные проблемы с дыханием.
По предварительным данным, один из пассажиров самолета дернул рычаг двери, стюардессы не успели ему помешать. Полиция уже задержала хулигана, пишет Yonhap.