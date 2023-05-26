В аэропорту приютили брошенного пассажирами лысого кота

«26 мая двум пассажирам рейса в Москву представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного (кошки породы Сфинкс) на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса», – рассказали в Кольцово.