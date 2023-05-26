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В аэропорту Кольцово приютили брошенного пассажирами лысого кота

В екатеринбургском аэропорту Кольцово бросили кота редкой породы. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перевозить животное на борту самолета запретил авиаперевозчик.

В аэропорту приютили брошенного пассажирами лысого кота
© РИА "ФедералПресс"

«26 мая двум пассажирам рейса в Москву представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного (кошки породы Сфинкс) на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса», – рассказали в Кольцово.

Лысого кота (особенностью породы является отсутствие шерсти) приютила одна из сотрудниц предприятия бытового обслуживания, которое работает в Кольцово. В аэропорту призвали соблюдать правила перевозки животных, по возможности ознакомившись с ними заранее.

Как сообщает телеграм-канал «Кухня Аэрофлота», пассажиры хотели провезти питомца в рюкзаке, что противоречит правилам. В результате животное оставили застегнутым в том же рюкзаке у мусорного ведра. Сотрудников Кольцово владельцы кота заверили, что его заберут их знакомые.

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