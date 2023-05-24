На курорте «Архыз» появилась новая экотропа

Новая экотропа «Аланский путь» открылась на курорте «Архыз». Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В отличие от тропы Романтиков, на Пути аланов совершенно иная окружающая реальность», — говорится в сообщении.

В первой части маршрута посетители увидят степные ландшафты, где пасутся лошади карачаевской породы. С тропы открывается вид на заснеженный Главный Кавказский хребет. Маршрут оборудован лавочками, останавливаться можно в любом месте.

Вторая часть «Аланского пути» ведет на спуск через сосновый бор, березовые рощицы и выводит через поляны с сиреневым чертополохом к Лунной поляне. Маршрут стартует на верхней станции канатной дороги «Млечный путь» и заканчивается в туристической деревне «Лунная поляна».