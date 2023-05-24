На Бали создали специальную группу для контроля за туристами

Власти Бали создали специальную группу, куда жители острова будут жаловаться на туристов. В нее вошли представители власти, правоохранительные органы и турбизнес. Претензии могут касаться визового режима, правил дорожного движения и соблюдения традиций.

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Судя по всему, инициатива должна снизить напряжение, возникшее в последнее время из-за массового наплыва гостей. Глава управления провинции по туризму Тьок Багус Пемаюн призвал граждан обращаться именно в новый орган, а не выплескивать негатив в соцсети и распространять там вирусные ролики.

Но назвать спецгруппу репрессивной нельзя – туристы тоже смогут выразить свое недовольство и рассказать о конфликтных ситуациях в отелях, транспорте и т. д.

Нововведение по задумке должно повысить общее качество отдыха на Бали.

«Эта целевая группа не только наблюдает за иностранцами, но и контролирует всю турдеятельность, а также общественный порядок, связанный с туризмом», – приводит газета NusaBali слова Тьока Багуса Пемаюна.