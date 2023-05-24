В Анапе введут график посещения пляжа туристами

Всероссийский детский центр "Смена", являющийся пользователем пляжной территории в Сукко, для повышения мер антитеррористической защищенности и обеспечения безопасного отдыха детей в современных условиях введет график посещения пляжа туристами в сезоне 2023 года. Об этом сообщил ТАСС директор ВДЦ "Смена" Игорь Журавлев.

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"С учетом геополитической обстановки и возросшей террористической активности, существовавший подход создает прямые риски и угрозы жизни и здоровью детей, поэтому мы четко разделили пребывание "сменовцев" и взрослых на одном пляже. На летний сезон 2023 года мы установили такой график посещения пляжа "Смены", который позволяет четко разграничить пребывание на нем наших обучающихся и взрослых - гостей и жителей села Сукко", - сообщил Журавлев.

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По данным пресс-службы ВДЦ "Смена", с утра и в течение дня на пляжной территории будут находиться дети, отдыхающие во Всероссийском детском центре. Кроме купания в море на пляже для них будут проводиться образовательные, спортивные и досуговые мероприятия. Также на пляже будет осуществляться санитарная обработка. После того как дети будут покидать пляж, доступ на него будет свободен для всех желающих.

Ранее в социальных сетях появилась информация, ограждающий пляж в Сукко оборудовали колючей проволокой, местные жители высказывали критику.

Ранее отдыхающих просили покинуть пляж на несколько часов в день во время купания детей, требования выполнялись с трудом и с помощью охраны. Изменения механизма использования пляжа обусловлены поправками, принятыми в апреле к федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и другим правовым актам.

Касаемо ограждений Журавлев пояснил, что это также является нормой федерального законодательства, которая устанавливает для Всероссийского детского центра самую высокую категорию антитеррористической защищенности. "По государственным требованиям к антитеррористической защищенности мы обязаны оградить всю свою территорию, до единого метра. Мы тоже понимаем, что детский лагерь, огороженный колючей проволокой и сплошным забором, выглядит не очень дружелюбно, но это государственные требования к безопасности", - отметил он.

О ВДЦ "Смена"

Первая летняя смена во Всероссийском детском центре стартует с 28 мая и продлится до 18 июня.