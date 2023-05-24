Пассажир провел полет под звуки и запах рвоты и назвал его худшим в истории

Пассажир рейса Jetstar провел полет под звуки и запах рвоты и назвал его худшим в истории. Об этом он рассказал Yahoo! .

Уточняется, что самолет летел с индонезийского острова Бали в австралийский Брисбен. На рейсе было несколько больных пассажиров, в том числе мать с ребенком, которых тошнило пять часов подряд. По словам их попутчика Джеймса Фоули (James Foley), на входе в лайнер женщина потеряла сознание на несколько секунд. Тем не менее, летный экипаж не посчитал нужным снять ее с рейса, пожаловался мужчина.