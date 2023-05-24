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Пассажир провел полет под звуки и запах рвоты и назвал его худшим в истории

Пассажир рейса Jetstar провел полет под звуки и запах рвоты и назвал его худшим в истории. Об этом он рассказал Yahoo!.

Пассажир провел полет под звуки и запах рвоты и назвал его худшим в истории
© Лента.ру

Уточняется, что самолет летел с индонезийского острова Бали в австралийский Брисбен. На рейсе было несколько больных пассажиров, в том числе мать с ребенком, которых тошнило пять часов подряд. По словам их попутчика Джеймса Фоули (James Foley), на входе в лайнер женщина потеряла сознание на несколько секунд. Тем не менее, летный экипаж не посчитал нужным снять ее с рейса, пожаловался мужчина.

«Ей вообще нельзя было разрешать летать, особенно когда она потеряла сознание. Это должно было стать тревожным сигналом для персонала», — заключил Фоули.

Пассажир также рассказал об отвратительном запахе рвоты в салоне самолета. Мужчина не мог уснуть или пообедать, поскольку больные попутчики сидели с ним в одном ряду.

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