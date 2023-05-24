Путешественница обнаружила у себя аллергию на бег

Девушка поторопилась на рейс и обнаружила у себя аллергию на бег. Об этом сообщает издание Newsweek.

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Путешественница летела в Доминикану и опаздывала на рейс. Ей была 27-летняя девушка. Чтобы успеть сесть в самолет до вылета, ей пришлось пробежаться до выхода на посадку.

Сев в самолет, она обнаружила, что у нее на коже появилась красная сыпь. В итоге девушка решила, что у нее появилась аллергия на физическую активность и волнение.

Туристка также рассказала, что ранее уже сталкивалась с подобной проблемой. Она замечала высыпания после любой физической активности, но не думала, что у нее есть аллергия. Экипаж самолета предложил ей специальное устройство для того, чтобы она смогла снять покраснения. Сама она призналась, что раньше не верила в такой симптом.