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47 минут назад

Путешественница рассказала, что обнаружила у себя аллергию на бег

Мария Каткова

Девушка поторопилась на рейс и обнаружила у себя аллергию на бег. Об этом сообщает издание Newsweek.

Путешественница обнаружила у себя аллергию на бег
Фото: UnsplashUnsplash

Путешественница летела в Доминикану и опаздывала на рейс. Ей была 27-летняя девушка. Чтобы успеть сесть в самолет до вылета, ей пришлось пробежаться до выхода на посадку.

Сев в самолет, она обнаружила, что у нее на коже появилась красная сыпь. В итоге девушка решила, что у нее появилась аллергия на физическую активность и волнение.

Что стоит сделать в доме в сезон аллергии

Туристка также рассказала, что ранее уже сталкивалась с подобной проблемой. Она замечала высыпания после любой физической активности, но не думала, что у нее есть аллергия. Экипаж самолета предложил ей специальное устройство для того, чтобы она смогла снять покраснения. Сама она призналась, что раньше не верила в такой симптом.

Ранее сообщалось, что пилот отказался сажать самолет из-за пассажирки с опасной аллергией.

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