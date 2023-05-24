Путешественница обнаружила у себя аллергию на бег

Девушка поторопилась на рейс и обнаружила у себя аллергию на бег. Об этом сообщает издание Newsweek.
Путешественница летела в Доминикану и опаздывала на рейс. Ей была 27-летняя девушка. Чтобы успеть сесть в самолет до вылета, ей пришлось пробежаться до выхода на посадку.
Сев в самолет, она обнаружила, что у нее на коже появилась красная сыпь. В итоге девушка решила, что у нее появилась аллергия на физическую активность и волнение.
Туристка также рассказала, что ранее уже сталкивалась с подобной проблемой. Она замечала высыпания после любой физической активности, но не думала, что у нее есть аллергия. Экипаж самолета предложил ей специальное устройство для того, чтобы она смогла снять покраснения. Сама она призналась, что раньше не верила в такой симптом.
Ранее сообщалось, что пилот отказался сажать самолет из-за пассажирки с опасной аллергией.