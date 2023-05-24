В Роскачестве подтвердили, что билеты лучше покупать ночью

В Роскачестве провели анализ онлайн-сервисов по бронированию билетов. Выяснилось, что покупать их действительно выгоднее ночью. О подробностях исследования сообщает ТАСС.

Эксперты Роскачества проверяли утверждения о том, когда лучше покупать билеты. Выяснилось, что цена не зависит от дня недели, но может меняться в зависимости от времени суток. Аналитики посчитали, что покупать билеты гораздо выгоднее в ночное время.

В исследовании Роскачества участвовали восемь различных сервисов по бронированию билетов:, которые сравнивали между собой по 140 показателям. Лучшими были признаны Aviasles, Ozon и "Яндекс". Только один сервис из восьми не предоставил пользователю информацию об обмене и возврате билетов — "Купибилет".