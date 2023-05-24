Спасатели признали опасными все свердловские пляжи

«С начала мая в Свердловской области на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, в том числе ребенок. Все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Ни один пляж не прошел проверку. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья», — рассказали в МЧС.