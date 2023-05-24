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3 часа назад

Спасатели признали опасными все свердловские пляжи

Ura.Ruиещё 2

В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Это значит, что купаться там небезопасно. С начала сезона в области уже утонули пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели признали опасными все свердловские пляжи
Фото: Ura.RuUra.Ru

«С начала мая в Свердловской области на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, в том числе ребенок. Все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Ни один пляж не прошел проверку. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья», — рассказали в МЧС.

Спасатели усилили патрулирование берегов, чтобы предупреждать жителей об опасности. В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила купания.

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