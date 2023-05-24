Теперь добраться до Йошкар-Олы можно за 2,5 часа

Теперь добраться из Казани до Йошкар-Олы на электричке можно за 2,5 часа. Это на час быстрее, чем раньше. Все ради туристов: летом маршрут пользуется большой популярностью.

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Йошкар-Ола давно осела во всевозможных рейтингах мест для коротких путешествий. Ее любят за симпатичные архитектурные подделки. Тут и набережная Брюгге, и Спасская башня, и Дворец дожей и множество других европейских достопримечательностей.

Расписание

Из Казани: пт, сб, вс — в 14:18.

Из Йошкар-Олы: сб, вс, пн — в 7:47.

Билет

366 рублей.