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Red Wings увеличивает количество рейсов в Ереван из Нижнего Новгорода

Частота рейсов в Ереван из аэропорта имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде увеличивается. Полеты будет совершать авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Red Wings увеличивает количество рейсов в Ереван из Нижнего Новгорода
© В городе N

Так, с 5 июня полеты будут выполняться по вторникам, средам и воскресеньям. Во вторник самолет совершит полет в 18:10, в среду — в 18:25. А в выходной день, в воскресенье рейс будет дневным — в 11:05.

Пока авиаперевозчик выполняет полеты всего два раза в неделю.

Кроме того, в весенне-летнем расписании есть ещё один рейс в столицу Армении, который выполняет компания «Ширак Авиа» раз в неделю по четвергам.

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