Турецкая компания запустила прямые рейсы из Тюмени
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает из Тюмени прямые рейсы в Анталью. Информация об этом появилась в telegram-канале аэропорта Рощино. Полеты будут совершаться три раза в неделю.
«Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — понедельник, среда, суббота», — говорится в сообщении.
Первый полет состоится уже 27 мая. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы будут чартерными.