Цены в Турции достигли предела и угрожают туристической отрасли

Цены в Турции шокируют туристов и раздражают местных жителей, сообщили турецкие эксперты на страницах издания turizmguncel, передает «ТурПром».

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По словам туристов, цены на курортах Турции «превзошли высокие английские расценки в Британии». Из-за этого иностранцы не хотят посещать эти курорты. А турецкие туристы говорят, что отдых в Турции стал для них слишком дорогим. Следовательно, туризм в Турции находится под угрозой.

«Даже в местах, которые сегодня называют захудалыми, стоимость еды на двоих с алкоголем составляет не менее 1 500 лир (около 6 000 рублей). Более того, это оптимистичная цифра. И это вполне скромный стол без всяких изысков», – пишут турецкие эксперты.

По их словам, в Мармарисе стоимость еды и напитков превзошла цены в Британии. Местные предприниматели всегда считали, что туристы готовы платить за ужин 100 €, но на самом деле это не так. Ведь дома, за такую же еду, они отдают всего 15-20 евро.

Эксперты призвали обратить внимание, что цены в Турции дорогие даже для турецких жителей, которые сейчас считают, что проще заплатить за отдых где-то не в своей стране.