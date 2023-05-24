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ТурПром: Высокие цены в Турции достигли предела и угрожают туристической отрасли

Цены в Турции шокируют туристов и раздражают местных жителей, сообщили турецкие эксперты на страницах издания turizmguncel, передает «ТурПром».

Цены в Турции достигли предела и угрожают туристической отрасли
© FBM.ru

По словам туристов, цены на курортах Турции «превзошли высокие английские расценки в Британии». Из-за этого иностранцы не хотят посещать эти курорты. А турецкие туристы говорят, что отдых в Турции стал для них слишком дорогим. Следовательно, туризм в Турции находится под угрозой.

«Даже в местах, которые сегодня называют захудалыми, стоимость еды на двоих с алкоголем составляет не менее 1 500 лир (около 6 000 рублей). Более того, это оптимистичная цифра. И это вполне скромный стол без всяких изысков», – пишут турецкие эксперты.

По их словам, в Мармарисе стоимость еды и напитков превзошла цены в Британии. Местные предприниматели всегда считали, что туристы готовы платить за ужин 100 €, но на самом деле это не так. Ведь дома, за такую же еду, они отдают всего 15-20 евро.

Эксперты призвали обратить внимание, что цены в Турции дорогие даже для турецких жителей, которые сейчас считают, что проще заплатить за отдых где-то не в своей стране.

При этом они отмечают, что не считают, что Турция должна быть дешевым направлением. Но потребителя шокируют текущие цены, которые уже выше психологического предела. По их словам, следует выбираться из этого порочного круга, которым они считают внутренний рынок.

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