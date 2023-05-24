Российские туристы пожаловались на цены в Турции и Египте

Российские туристы пожаловались на абсурдные цены в Турции и Египте
Российские туристы оказались в полном замешательстве из-за абсурда с ценами на отдых в Турции, ОАЭ и Египте. Ситуацию на рынке прокомментировал гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
«Дешевых массовых зарубежных направлений не осталось. Египет теперь по цене равен «старой» Турции. В свою очередь, Турция стала сопоставима по цене с Эмиратами, а хороший отель 5* в Турции летом стоит столько, как аналогичный отель на Мальдивах», – пояснил эксперт.
Артур Мурадян добавил, что Мальдивы сейчас «уперлись в другую проблему». Дело в том, что многие люди уже слетали сюда 2–3 раза, поэтому поток туристов падает, пишет «Турпром».