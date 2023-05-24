Российские туристы пожаловались на цены в Турции и Египте

«Дешевых массовых зарубежных направлений не осталось. Египет теперь по цене равен «старой» Турции. В свою очередь, Турция стала сопоставима по цене с Эмиратами, а хороший отель 5* в Турции летом стоит столько, как аналогичный отель на Мальдивах», – пояснил эксперт.