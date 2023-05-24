Под Анапой появится курорт на триллион рублей

Круглогодичный курорт "Новая Анапа" для семейного отдыха появится в районе песчаных пляжей станицы Благовещенской. Предварительно общая сумма инвестиций в строительство составит триллион рублей. Об этом заявил мэр Василий Швец.

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- По сути, это будет вторая олимпийская стройка, аналог ее приморского кластера, - добавил мэр Анапы. - Причем инфраструктура будет закладываться уже в ближайшие пять лет.

По его мнению, реализация столь масштабного уникального проекта принесет огромную пользу - как для города, так и для всей страны: это тысячи рабочих мест, новые курортные объекты и сопутствующие предприятия, а самое главное - возможность для россиян отдохнуть на Черном море. Ведь вместимость курорта составит до пяти миллионов человек в год.

Многие интересуются: на какой из мировых курортов будет похож новый кластер? Будет ли у него отдельная администрация?

- Уверен, курорт "Новая Анапа" будет похож на себя, со своим южным черноморским колоритом, просто в современном облике, взяв все лучшее у мировой индустрии туризма, - отметил Василий Швец. - Проект уже находится в активной фазе. Принято стратегическое решение президентом о его реализации, есть соответствующие резолюция и поручение по результатам заседания Госсовета и совещания с правительством.

Сейчас проводятся геологические изыскания, работы по комплексному концептуальному планированию того, что будет находиться на территории. Площадь будущего курорта составит около 1600 гектаров, причем под капитальное строение пойдет только 800 гектаров, остальное - пляжи.