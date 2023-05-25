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"Аэрофлот" открыл продажу билетов на Кубу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро, которые начнутся с 1 июля, говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на Кубу
© ТАСС

"Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", - отмечается в сообщении.

Сначала компания будет выполнять два рейса в неделю - по четвергам и субботам, с 5 сентября планируется добавить рейс по вторникам.

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