В какие страны Европы туристы готовы лететь на отдых

В компании PAC Group рассказали, в какие европейские страны российские туристы готовы ехать этим летом, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

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Список востребованных направлений возглавляет Италия. Это связано не только с тем, что страна продолжает выдавать визы, но и с ее разнообразными туристическими возможностями, которым трудно найти замену. Туристы едут и ради экскурсий, и на пляж. Кстати, к лету появилось больше рейсов на острова Италии. Например, Turkish Airlines теперь летает в Палермо, поэтому россияне могут добраться на Сицилию с пересадкой в Стамбуле. Билет из Москвы и обратно на начало июня можно купить за 63 тыс. руб.

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В свою очередь, на Сардинию в июне начнет полеты flydubai по вторникам, четвергам и субботам. Поэтому у туристов появится возможность прилететь на остров с одной стыковкой в Дубае как из Москвы, так и из других городов в маршрутной сети авиакомпании на территории России – Казани, Екатеринбурга, Новосибирска. Это направление актуально для наиболее взыскательной публики. Более экономичные варианты можно найти в материковой Италии. Отдых на Тирренском море в регионе Ривьера де Улиссе стоит от 72,5 тыс. руб. + стоимость авиаперелета. На туры в Италию действуют специальные акции для турагентов. Востребована летом и Греция – конечно, в меньшей степени, чем раньше. Тем не менее визы выдаются, спрос есть. Добраться до греческих курортов можно стыковочными рейсами через Стамбул, Ереван, Дубай или Белград.

Что касается отелей, то туроператор имеет прямые контракты с известными у россиян брендами – Grecotel, Ikos, Sani. Туристов из России там ждут и готовы предложить хорошие цены. Неделя отдыха в начале июня в отеле 3* обойдется от 82 тыс. руб. без перелета. Также сохраняется интерес к отдыху на Кипре, куда российские туристы в этом году могут добраться на рейсе Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте. Тур с размещением в городском отеле экономкласса стоит от 141,5 тыс. руб. с авиаперелетом.