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Найдена вакансия мечты на круизном судне для любителей путешествий

Частная круизная компания Variety Cruises опубликовала вакансию мечты с возможностью путешествовать по миру. Об этом сообщает PRNewswire.

Найдена вакансия мечты на круизном судне для любителей путешествий
© Lenta.ru

Уточняется, что должность менеджера по разработке продуктов предполагает исследование секретных мест в тех портах, где остановится корабль компании. Впоследствии по этим данным составят карту путешествий. Кроме того, менеджеру предстоит контактировать с членами экипажа судна, в том числе с капитаном.

Variety Cruises предлагает конкурентную зарплату и офис в Афинах, Греция. При этом компания требует от соискателей степень бакалавра в области маркетинга или гостиничного дела, трехлетний опыт работы и отличное знание английского языка. Также идеальному кандидату понадобятся хорошие знания географии и дух авантюризма, подчеркивает работодатель.

«Мы очень рады предложить эту захватывающую роль талантливому и увлеченному человеку, который разделяет наше стремление создать лучший морской маршрут», — сказал генеральный директор Variety Cruises Филиппос Венетопулос.

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