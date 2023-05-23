Россияне массово отправились на отдых в Азербайджан

Каждый третий турист, посетивший Азербайджан с начала 2023 года, оказался из России. Об этом сообщили в местной статистической службе.

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Известно, что с января по апрель 2023 года Азербайджан посетили около 523 тысяч человек, примерно 165 тысяч из которых — россияне. На втором месте оказались жители Турции (свыше 109 тысяч человек), на третьем — граждане Ирана (около 44 тысяч человек).

Также отмечается, что количество россиян в Азербайджане в первом квартале 2023 года увеличилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.