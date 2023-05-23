Россиянам предложили отправиться на Кипр по суперцене

«В сезоне-2023 Tez Tour осуществляет полеты на Кипр три раза в неделю на рейсах авиакомпании Jazeera Airways, — отметили специалисты. — Полеты по данному направлению предполагают удобную стыковку в Кувейте, которая позволит туристам сдать багаж в Москве и получать его уже по прибытии в аэропорт Ларнаки».