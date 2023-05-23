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Россиянам предложили отправиться на Кипр по суперцене

Российским туристам стали доступны дешевые туры на Кипр с вылетом в конце мая. Об этом пишет портал TourDom.

Россиянам предложили отправиться на Кипр по суперцене
© Lenta.ru

Так, туроператор Tez Tour предложил россиянам отправиться в популярную пляжную страну Европы по суперцене. Стоимость недельной путевки начинается от 22,8 тысячи рублей на человека.

Отечественным туристам предлагают разместиться в отелях Айя-Напы, Протараса, Лимасола, Ларнаки и Пафоса. В частности, россияне смогут отдохнуть в гостиницах ChristaBelle Hotel Apts, Cactus Hotel, Petrisana Hotel Apts, The Royal Apollonia.

«В сезоне-2023 Tez Tour осуществляет полеты на Кипр три раза в неделю на рейсах авиакомпании Jazeera Airways, — отметили специалисты. — Полеты по данному направлению предполагают удобную стыковку в Кувейте, которая позволит туристам сдать багаж в Москве и получать его уже по прибытии в аэропорт Ларнаки».

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