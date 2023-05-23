Турпоток из Китая в Москву вырос в пять раз в I квартале 2023 года
За три месяца 2023 года туристический поток из Китая значительно увеличился, если сравнивать с таким же периодом 2022-го. А пик и вовсе пришелся на 2019 год. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета по туризму города Евгений Козлов.
По его словам, резкий кратковременный наивысший подъём въездного туристического потока пришелся на 2019 год. Тогда специалисты зафиксировали отметку в 871 тысячу человек.
«А дальше мы понимаем, что ковид внес свои коррективы, но уже сейчас мы видим по I кварталу 2023 года пятикратный рост относительно I квартала 2022 года», – пояснил Козлов корреспондентам агентства.
Он отметил, что на сегодняшний день в столице идет напряженная работа, чтобы восстановить сотрудничество. Представители российской стороны работают по нескольким сферам, в том числе затронута сфера туризма.
«А это те туристы, которые раньше составляли большую часть всего туристического потока, проходящего в Москву из Китая», – добавил председатель.
Сейчас московские власти ожидают начала электронной визы для упрощения шансов индивидуальным туристам посещать Москву.