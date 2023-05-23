$80.17+0.2386.55+0.05

Турпоток из Китая в Москву вырос в пять раз в I квартале 2023 года

За три месяца 2023 года туристический поток из Китая значительно увеличился, если сравнивать с таким же периодом 2022-го. А пик и вовсе пришелся на 2019 год. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета по туризму города Евгений Козлов.

Турпоток из Китая в Москву вырос в пять раз в I квартале 2023 года
© ЧП Столица

По его словам, резкий кратковременный наивысший подъём въездного туристического потока пришелся на 2019 год. Тогда специалисты зафиксировали отметку в 871 тысячу человек.

«А дальше мы понимаем, что ковид внес свои коррективы, но уже сейчас мы видим по I кварталу 2023 года пятикратный рост относительно I квартала 2022 года», – пояснил Козлов корреспондентам агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице идет напряженная работа, чтобы восстановить сотрудничество. Представители российской стороны работают по нескольким сферам, в том числе затронута сфера туризма.

«А это те туристы, которые раньше составляли большую часть всего туристического потока, проходящего в Москву из Китая», – добавил председатель.

Сейчас московские власти ожидают начала электронной визы для упрощения шансов индивидуальным туристам посещать Москву.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий