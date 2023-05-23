Турпоток из Китая в Москву вырос в пять раз в I квартале 2023 года

За три месяца 2023 года туристический поток из Китая значительно увеличился, если сравнивать с таким же периодом 2022-го. А пик и вовсе пришелся на 2019 год. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета по туризму города Евгений Козлов.

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По его словам, резкий кратковременный наивысший подъём въездного туристического потока пришелся на 2019 год. Тогда специалисты зафиксировали отметку в 871 тысячу человек.

«А дальше мы понимаем, что ковид внес свои коррективы, но уже сейчас мы видим по I кварталу 2023 года пятикратный рост относительно I квартала 2022 года», – пояснил Козлов корреспондентам агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице идет напряженная работа, чтобы восстановить сотрудничество. Представители российской стороны работают по нескольким сферам, в том числе затронута сфера туризма.

«А это те туристы, которые раньше составляли большую часть всего туристического потока, проходящего в Москву из Китая», – добавил председатель.